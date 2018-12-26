الدفاع المدني ينقذ راعياً حوصر مع اغنامه بشق صخري جنوب الطفيلة

تمكنت فرق الإنقاذ والإسعاف في مركز دفاع مدني العين البيضاء في محافظة الطفيلة مساء أمس الثلاثاء، من إنقاذ شاب يبلغ من العمر 16 عاما، حوصر في شق صخري أثناء رعايته للأغنام بمنطقة وعرة قبالة قرية السلع جنوب الطفيلة بحوالي 20 كيلو مترا .

وقال مدير مديرية الدفاع المدني في الطفيلة المقدم أسامة الكسراوي لـ (بترا) انه تم التعامل مع حالة الشاب المحاصر وإنقاذه، بالاضافة الى انقاذ 31 رأس اغنام كان يقوم برعايتها في منطقة وعرة ذات تضاريس صعبة، لافتا الى ان عمليات البحث عنه استمرت لعدة ساعات وحالته الصحية جيدة.

وأضاف انه تم تأمين الشاب إلى منطقة آمنة إلى جانب الأغنام بعد استخدام الحبال لرفعه وأغنامه من الشق الصخري، داعيا مرتادي المناطق الوعرة والأخرى كمناطق الرعي والصيد الى عدم المخاطرة في اجتياز المناطق والجروف الصخرية الوعرة التي تمتاز بها المناطق الغربية والشمالية من الطفيلة.