جمعية حماية المستهلك تدعو ربات البيوت للاقتصاد في شراء السلع وعدم الانخداع باعلانات التنزيلات لان معظمها وهمية
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جرينتش+2 05:02
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ اسرائيلية قادمة من لبنان نحو دمشق وتسقط معظمها (فيديو)

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