بعد اندحار الارهاب..الطوائف المسيحية في سوريا تحتفل اليوم بكل اطمئنان بعيد الميلاد المجيد في سائر الكنائس/ صور
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جرينتش+2 10:39
بيلوسي زعيمة الديمقراطيين بالكونغرس تعلن ان ترامب يغرق امريكا في الفوضى

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