بيلوسي زعيمة الديمقراطيين بالكونغرس تعلن ان ترامب يغرق امريكا في الفوضى

اتهمت زعيمة الديمقراطيين في الكونغرس الأميركي، نانسي بيلوسي، الرئيس دونالد ترامب بإغراق بلادها “في الفوضى”.

جاء ذلك تعليقاً على عدة أزمات تواجه الإدارة الأميركية، بينها الإغلاق الحكومي الجزئي، واستقالة وزير الدفاع جيمس ماتيس على خلفية الانسحاب الأميركي من سورية، إضافة إلى التوترات القائمة بين ترامب والمجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأميركي).

وقالت “بيلوسي”، في تغريدة عبر “تويتر”، إنه “عشية عيد الميلاد، ودونالد ترامب يغرق البلاد في الفوضى، سوق البورصة ينهار، والرئيس يشن حربًا شخصية على الاحتياطي الفيدرالي، بعد أن أقال وزير الدفاع”.

وأضافت: “باختيار تفعيل الإغلاق الحكومي، يعوق دونالد ترامب الجهود الهامة للحفاظ على سلامة الأميركيين، وإذا لم يتوقف ترامب والحزب الجمهوري عن احتجاز أميركا رهينة لسياساتهما الراديكالية، فإن الأغلبية الديمقراطية ستتصرف بسرعة لإعادة فتح الحكومة في كانون الثاني المقبل”، من دون تفاصيل.

وكان ترامب وجه انتقاداً لاذعاً لمجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأميركي)، متهماً إياه بأنه المشكلة الوحيدة التي تواجه الاقتصاد الأميركي، وأن مسؤوليه “لا يشعرون بالسوق”.