بعد اندحار الارهاب..الطوائف المسيحية في سوريا تحتفل اليوم بكل اطمئنان بعيد الميلاد المجيد في سائر الكنائس/ صور
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بعدما كانت الكويت درة الخليج.. موظفو وزارة داخليتها يغتصبون نساء السجناء/ فيديو

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