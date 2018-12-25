بعدما خذلتهم امريكا.. مناطق اكراد سوريا مرشحة للعودة الى سيطرة الدولة

كشف الباحث بالشأن الكردي علي ناجي، ان مناطق اكراد سوريا ستخضع لسيطرة الحكومة السورية التي ستمنحهم حقوقهم الثقافية والتعليمية، فيما اشار الى أن قوات سوريا الديمقراطية “قسد” التي تخضع للكرد ستتحول لحرس الحدود.

وقال ناجي في تصريح صحفي، إن “انسحاب القوات الاميركية والفرنسية من مناطق الكردية بسوريا يقابله تحشيد عسكري لتركيا والفصائل المسلحة القريبه منها”، مبينا انه “لا خيار امام الكرد الا الرجوع للحكومة السورية ومنحهم الحقوق الثقافية والتعلمية الخاصة بهم بالاضافة لصلاحيات محلية واسعة”.

وأضاف أن “قوات الكرد المحلية كالشرطة والمرور ستبقى كما هي، اما العسكرية التي تعرف باسم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي عامودها الفقري وحدات حماية الشعب فقد تتحول إلى قوات حرس حدود”.

وكان الاتحاد الوطني الكردستاني أعلن، امس الاول الأحد، عن تأييده لأية وساطات تفضي الى تقارب وجهات النظر بين أكراد سوريا والحكومة السورية بما فيها الوساطات التي تبنتها كتائب حزب الله، محذراً من كارثة إنسانية تحل بالأكراد في حال اي تحرك عسكري لـ”داعش” او تركيا في الأراضي السورية.