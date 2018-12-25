أحمد عز يحيي يسرا ويشيد بتشجيعها له في بداياته السينمائية

عبّر الممثل المصري أحمد عزّ عن سعادته بلقاء الممثلة المصرية يسرا في حفل “الدير غيست” السنوي، والذي أقيم في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة.

وأشار أحمد عز إلى أنه كان من المحظوظين الذين شاركوا يسرا في عدد من الأعمال الفنية في بداياته, موضحًا أن يسرا إنسانة جميلة ودائمًا ما تقف مع الجميع وتعطي فرص للوجوه الشابة،

وأضاف يقول أنه يتذكر العمل معها في مسلسل “ملك روحي” وكان بداية كبيرة له في التلفزيون .

وأوضح أنها دائمًا كانت تحرص على الوقوف بجانبه وتنصحه باستمرار, مشيرًا الى أن اللقاء معها في حفل “الديرغيست” كان بمثابة لقاء الأصدقاء.

وعبر عن سعادته بالجائزة التي حصل عليها عن فيلم “الخلية”، واعتبر أن فيلم “الممر” شارف على الانتهاء وسيبدأ بعد ذلك تصوير مجموعة من الأعمال منها فيلما “أهل الكهف” و “أولاد رزق”.