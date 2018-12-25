بعد اندحار الارهاب..الطوائف المسيحية في سوريا تحتفل اليوم بكل اطمئنان بعيد الميلاد المجيد في سائر الكنائس/ صور
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جرينتش+2 10:41
أحمد عز يحيي يسرا ويشيد بتشجيعها له في بداياته السينمائية

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