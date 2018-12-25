أبو الهول يغادر الصوت والضوء

في مقال له مؤخراً رصدت كاميرا العقل لدى الكاتب اللبنانى الكبير “نبيه البرجى” أبو الهول – المصرى العريق الشامخ من آلاف السنين على ربوة الأهرام يحرس المحروسة ويتجول ببصره على كامل المنطقه ينظمها ويروض من يحكمون خاصة فى الخليج ويَحُول دون من يجتازون الحدود من الهكسوس أو الحيثين – وهو يغادر المكان الى خان الخليلى منغمسا فى أكل طبق من الكشرى هناك.

وكان عبد الناصر التاريخ والجغرافيا والكاريزما – بقوة الأسد وعبقرية الأنسان (مكونات أبوالهول) وشموخ الأهرامات ورواسيها الراسيات وعبق التاريخ يفوح من احجارها الجرانيت – صانعاً للنهضة المصرية فى الخمسينات والستينات ,ذو النظرات الثاقبة نحو أمتنا العربية من المحيط الى الخليج , وفى العالم قائد دول عدم الأنحياز فى مواجهة الحلف الغربى بزعامة أمريكا والشرقى أيام الاتحاد السوفيتى , فصارت مصر العملاق ,ولاحت الجمهورية العربية المتحده وأقليمها الشمالى (سوريا )في قلب عبدالناصر الخافق ابداً وأمن مصر الحامى دوما ,فلم يتحمل تهديد أسرائيلى لسوريا فحشد القوات من أجل ان تبقى دمشق وحلب الشهباء , ولم يبالِ بمؤامرات اللوبى الصهيونى ولا بصناع القرار الأمبريالى الأمريكى ولا التأمر الرجعى السعودى , لكنه كان لسوريا وشعبها المدافع الجسور عن ضيائها .

كُسِرَت أنف أبو الهول من جراء مدافع نابليون ,لكن مصر لم تُكسَر ولم تلين فى 1967 , وظلت عوناً وسنداً لحق فلسطين وشريكاً لسوريا من اجل معركة المصير – لكن الأنف الأنسانى لأبو الهول لم يعد يستنشق الهواء منذ اتفاق السادات وبيجين وكامب ديفيد اللعين , وصار أبو الهول فى حالة موت سريرى قابع فى مكانه منذ هذا التاريخ الى الآن ,فأنكفأت مصر على الظلال تتوارى من الشقيقات , وقدكبلتها خيوط كامب ديفيد والغامها خشيت المتفجرات , ولم تبالِ بسوريا ولابنجدتها من التآمر الكونى عليها , وتركتها – وكبل شعبها الحكام من اجل نصرتها , لكن الشعب المصرى بقواه الوطنية والناصرية , كان هناك فى قلب الحدث فى دمشق يصلى بالمسجد الأموى ويستنشق عبير الشهداء بغوطتها الفيحاء.

صدى صوت الأشباح وسط دياجير الظلام بدا مخيفاً وهو ينعق من أمام أبو الهول فى صحراء مصر ,يُؤنب الشعب السورى أنه سبب الدمار الذى يكلف للعمار 300 مليار دولار , متجاهلا السبب الحقيقى لمؤامرة الصهاينة والأمريكان والرجعية العربية فى الخليج , والأدهى ان رجع الصدى نفض صداه وقرر أنه لن يتحمل المشاركة فى العمار – رغم أن أحداً لم يطلب منه من أهل الدار.

تقاطعت المصالح السورية الايرانية، والسورية الروسيه ولم يكن هناك بد من توحيد القوات للدفاع عن سوريا ,من الارهاب والصهاينة والأمريكان والاتراك والأكراد –معاً- طالما تأمر عليها حكام الأعراب , وبدت مصر لاتبالى بالمنطقه ولا بأمنها القومى عند الحدود السورية فَتُرِكت سوريا بلا مصر لأول مره .

مؤخراً أنهزم الأرهاب وبدأت المؤامرة الكونية على سوريا تلفظ انفاسها الأخيرة , فصارت القوات الأمريكية وخبراء المارينز يهرولون خارج الحدود السورية , ففهم الأكراد أن لامكان لهم اِلا تحت علم الدوله السورية العربية , وبدا تنسيق ايرانى سورى روسى يمهد لقيام الجيش السورى بتنظيف جيوب الارهاب من الحارات والازقه والنفايات التى يقبع فيها داعش المُربى صهيونيا . وبدت تركيا ترتب مع روسيا وايران من اجل الاعمار فى سوريا , وبدت القيادة السورية تمسك بالخيوط وتحاذر من أردوغان الأٌلعبان, وبدا المسرح السورى يستوعب الآن الأدوار

ولم يكن للدور المصرى من وجود لا في السيناريو ولا في الحوار .

لقد غادر أبو الهول مكانه بعد أن أنحسر الصوت والضوء – الذى افتتحه جمال عبد الناصر- عنه , وغادر بالفعل الى خان الخليلى وضبط منهمكا فى التهام طبق من الكشرى فى أحد المحلات , لعل ذلك يوقظه من حالة الموت السريرى التى أصابته منذ كامب ديفيد السادات –بيجين , والى أن يحين ذلك يكون اللقاء السورى المصرى أنشاء الله .