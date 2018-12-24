موسكو ترى اهمية انخراط سيف الاسلام القذافي وانصاره بالعملية السياسية الليبية

قال نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، الموفد الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن روسيا تدعم جميع المشاركين في العملية السياسية في ليبيا.

وأضاف بوغدانوف، معلقا على أنباء تحدثت عن طلب سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي للدعم والمساعدة من روسيا، أن سيف الإسلام وأنصاره، يجب أن يكونوا جزءا لا يتجزأ من هذه العملية في البلاد.

وقال نائب الوزير الروسي: “نحن ندعم الجميع. وننطلق في ذلك من أنه لا يجوز بتاتا عزل أي أحد واستبعاده، من العملية السياسية البناءة. ولذلك، نحن نحافظ على اتصالات مع جميع المجموعات التي توجد في الغرب والشرق والجنوب”.

وأشار ميخائيل بوغدانوف، إلى أن مواقف القبائل المختلفة في مناطق معينة من البلاد، تتمتع بأهمية كبيرة في ليبيا.

وقال: “من الناحية التاريخية، المجتمع هناك يتسم بالطابع القبلي، أي أن موقف القبائل المختلفة، له أهمية كبيرة، لذلك أعتقد أن الدكتور سيف الإسلام وأولئك الذين يدعمونه، يمثلون قبائل معينة في مناطق محددة من البلاد، وكل هذا يجب أن يكون جزءاً لا يتجزأ من العملية السياسية العامة، بمشاركة الأطراف السياسية الأخرى الموجودة في طبرق وطرابلس ومصراتة”.