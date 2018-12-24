مكتب نتنياهو يعلن حل الكنيست وإقرار انتخابات مبكرة في شهر نيسان المقبل

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة في شهر أبريل/ نيسان القادم.

وقال المتحدث باسم مكتب نتنياهو عبر تغريدة في حسابه “تويتر”، “قرر قادة الائتلاف الحاكم بالإجماع حل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة في أوائل أبريل/نيسان القادم”.

هذا القرار الذي أتخذ بالإجماع تم في نهاية جلسة لرؤساء الأحزاب، جرت خلالها مناقشة مشروع قانون تجنيد الحريديين الذي لا يحظى بأغلبية بظل المعارضة والاختلاف بالرأي بين الأحزاب.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن قادة الائتلاف اتفقوا فيما بينهم على أن يتم إجراء انتخابات الكنيست في تاريخ الـ9 من أبريل/ نيسان القادم.

وجاء في بيان مشترك لرؤساء أحزاب الائتلاف: ” على خلفية قانون التجنيد، ومن منطلق مسؤولية للائتلاف بما يتعلق بالميزانية، قرر رؤساء أحزاب الائتلاف حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة في بداية نيسان المقبل، وخلال هذه الفترة تستمر الشراكة بين الأحزاب المشاركة في الحكومة حتى خلال فترة الانتخابات”.