ماذا تبقى لنا ؟

الشعر يا ملاكي
هو عذابات
وهمسات قلب
واختلاجات روح
سأغني للحب
للوطن
للانسان
وانتصر للفقراء
وسأغني للسهول
والوديان
والجبال البطاح
وأنشد لقرانا المهجرة
وأهتف لشهداء الثورة
والحرية
وللسجناء خلف القضبان
وللأم الفلسطينية
التي ودعت إبنها
وعاد
عاد مستشهدًا
فماذا تبقى لنا يا غسان؟؟
فقد صادروا أحلامنا
وتركنا لهم اجمل الأشياء
وأجمل النساء
ورحنا ننسل وراء
غرائزنا
وهزائمنا
وانكساراتنا
وقلوبنا حبلى بالغضب
واليأس
وخيبات الأمل
والحلم
المتنبي يناجي اشاوس غزة .. لكلِ امرئٍ من دهرهِ ما تَعودا
ليس غريباً على غزة ان تنتصر الاسبوع الماضي، فالنصر عادتها الدائمة، ومهنتها الخالدة، ولعبتها ا... إقرأ المقال