قتلة الشهيد نعالوة يرهبون مواجهته ويطلقون كلباً مدرباً ليدلهم عليه

كشف أحد جنود وحدة “يمام” الإسرائيلية، عن تفاصيل جديدة لعملية اقتحام المنزل الذي كان فيه أشرف نعالوة قبل دخول القوات للمنزل وتصفيته.

وبحسب الجندي، فإن الجيش الإسرائيلي استخدم كلبًا خلال العملية، قائلاً “وصلنا إلى مدخل البيت الذي كنا نعتقد أن نعالوة موجود فيه، قمنا بإدخال الكلب رامبو إلى داخل البيت من أجل أن يحدد لنا مكان تواجد نعالوة بالضبط”.

وأضاف الجندي “بعد عدة ثواني من دخول الكلب للبيت سمعنا صوت إطلاق نار (صلية) وتبعها صلية أخرى، في هذه اللحظة توقعنا أن الكلب “رامبو” قد قُتل، مباشرة أدركنا أن نعالوة موجود داخل المنزل، وحددنا في أي غرفة موجود وأنه مسلح وبعدها بدأنا باستعمال القوة اتجاه البيت.

وتابع الجندي في وحدة اليمام المسؤولة عن اغتيال نعالوة “بعد انتهاء الحدث رأيت الكلب رامبو وهو مصاب في منطقة الزور وشظايا في الجسد”.