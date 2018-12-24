فساد الحكام.. سجن نواز شريف ٧ سنوات بجرم الكسب غير المشروع

باراك يعترف ان روحاني واردوغان والاسد اصبحوا لاعبين رئيسيين فيما يعجز نتنياهو عن القيام بدوره كرئيس للوزراء
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