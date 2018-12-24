شركة البوتاس العربية تحصل على افضل جائزة منتج

قال رئيس مجلس ادارة شركة البوتاس العربية جمال الصرايره ان حصول الشركة على جائزة المركز الاول كافضل منتج اردني في قطاع الصناعات الكيمائية لمدة عامين، يؤكد ان شركة البوتاس العربية تسير بخطوات ثابته وبدرجة عالية من التقدم والتطور .

واضاف خلال حضوره حفل جائزة افضل منتج اردني في قطاع الصناعات الكيمائية الذي اقامته نقابة المهندسين اليوم في عمان ان جهود الادارة وكل العاملين في الشركة اثمرت في الوصول الى هذا المستوى المتميز في الانتاج والتصدير وتحقيق الارباح .

واشار الى ان شركة البوتاس العربية تحرص بشكل مستمر على سلامة العمال وتبذل الجهود في التحديث المستمر لوسائل السلامة العامة للعاملين على اعلى المستويات .