بعدما احالته اسرائيل للتقاعد.. صائب عريقات يشكو من البطالة السياسية

قال صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين مع الجانب الاسرائيلي أنه عاطل عن العمل منذ عام 2014.

وأشار عريقات إلى أنه لا يعمل منذ وقف نتنياهو المفاوضات مع السلطة، منوهاً إلى أنه منشغل حاليا بوضعه الصحي.

وأوضح أن رئيس السلطة محمود عباس يتحرك بتصريح من الاحتلال، قائلا :”إذا أراد رئيسي محمود عباس الذهاب إلى عمان يحتاج إذنا من القادة العسكريين الإسرائيليين”.

وتابع عريقات :”التقيت أنا والرئيس عباس بالرئيس ترامب وفريقه 37 مرة في2017 أعتقد أنه رقم قياسي ونحن اعترفنا بحق دولة إسرائيل في الوجود والعيش بسلام إلى جانب دولة فلسطين على أساس حدود 67″.

وأضاف :”رئيسي لا يقبل بالعنف وأقول لزملائي الإسرائيليين إذا لم نساعد أنفسنا كإسرائيليين وفلسطينيين لن يساعدنا أحد”.

واختتم عريقات حديثه :”نحن سلطة شابة جدا وحققنا خلال 20 سنة أكثر مما حققته أي من بلدان العالم الثالث خلال 63 سنة”.