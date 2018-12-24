اهالي القامشلي يرفعون العلم السوري ويهتفون للاسد وينددون بالتدخل التركي /فيديو

تجمع مئات الاهالي في ​مدينة القامشلي​ من الاحياء التي يسيطر عليها ​الجيش السوري​ ورفعوا ​العلم السوري​ ووصلوا الى ساحة السبع بحرات الواقعة تحت سيطرة الوحدات الكردية ونددوا بالتدخلات التركية.

واشارت مصادر اعلامية، الى أن “المسيرة انطلقت في البداية راجلة من حارة طي ووصلت الى شارع الوحدة عند حاجز للوحدات الكردية وتابعت تحركها بسيارات إلى شارع الرئيس ​بشار الاسد حيث تجمع اهالي المدينة بكل مكوناتها ورفعوا الشعارات ضد الرئيس التركي وهتفوا بشعار (واحد واحد ​الشعب السوري​ واحد)”.

واكد المشاركون ان “أبناء المحافظة يعبرون عن رفضهم لتهديدات النظام التركي التي تمس أمن وسلامة ​الأراضي السورية​ وأنهم كانوا وسيبقون الرديف الأول للجيش العربي السوري في مقارعة ​الإرهاب​ والتهديدات لأنه الضامن الوحيد للوحدة الوطنية ووحدة وسلامة ​الاراضي السورية​”.