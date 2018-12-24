المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب كمية كبيرة من المخدرات

صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشرقية وعلى واجهة إحدى وحداتها، تمكنت صباح اليوم الاثنين, من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات بالتنسيق مع الجهات الأمنية العسكرية.

وأضاف المصدر أنه وأثر مشاهدة سيارة كانت تحاول اجتياز الحدود الأردنية، تم تطبيق قواعد الاشتباك، مما أدى إلى تعطيل الآلية، وفرار الأشخاص الذين كانوا بداخلها.

وتابع المصدر أنه وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط عدد من الأكياس تحوي على (206432) حبة كبتاجون, و(2693) كف حشيش، و(500000) الف حبة ترمادول, وتحويلها إلى الجهات المختصة.