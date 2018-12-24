الجمهور يرفض توجه المطرب العراقي كاظم الساهر نحو الاعتزال

أثار الفنان العراقي كاظم الساهر حالة من القلق عند محبيه حول تفكيره في اعتزال الفن، وذلك من خلال ما صرح به على مسرح حفلته التي أحياها مؤخرًا في دار الأوبرا بدبي.

ووجه الساهر رسالة إلى جمهوره معربًا عن سعادته الكبيرة بعدد الحاضرين للحفل، قائلًا: “يعني كل ما أريد أبطل الموسيقى إنتوا ترجعوني”.

وهو ما فسره البعض بأن فكرة الاعتزال واردة عند مطربهم المفضل، معلنين رفضهم التام لهذا الأمر وأنهم غير قادرين على تقبل مجرد التفكير في ابتعاده عنهم لأي سبب من الأسباب.

وقال أحد متابعيه على مواقع السوشال ميديا: “تبطل يا قيصري ونحن نتنفس موسيقاك وإحساسك الشي الحلو بهالحياة شكرًا لك ولإبداعك وللسعادة التي تمنحنا إياها” .

ووجهت معجبة أخرى بالقيصر رسالة له معلقة: “لا حبيبي ما تبطل ممنوع”، ووافقتها الرأي أخرى: “إحنا العايشين لنسمع أغانيك يا أسطورة الزمن”.

وأضاف آخر: “يعني شنو كاظم دا تفكر تبطل ليش.. فكره شيلها من حساباتك لأن الساحة الفنية ما تسوى من دونك والله”.