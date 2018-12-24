باراك يعترف ان روحاني واردوغان والاسد اصبحوا لاعبين رئيسيين فيما يعجز نتنياهو عن القيام بدوره كرئيس للوزراء
أهم العناوين
جرينتش+2 03:09
الأب مانويل مسلم يلقن عباس درساً في الوطنية ويؤكد تمسك المسيحيين بكامل تراب فلسطين

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني