لاسباب وهمية.. اغلاق طريق وادي شعيب لمدة ساعتين غداً

دعا محافظ البلقاء نايف الهدايات الحجايا المواطنين الى سلوك طرق بديلة عن طريق وادي شعيب غدا الاثنين بسبب اغلاق الطريق من العاشرة صباحا الى الثانية عشرة ظهرا بهدف تنفيذ تمرين وهمي يحاكي حدوث هطول امطار غزيرة تتسبب بمداهمة المياه لمنازل المواطنين ووقوع اصابات ومفقودين واخلاء للعائلات.

وبين الحجايا في تصريح صحفي ان التمرين الوهمي الذي سيبدأ عند العاشرة صباحا ويستمر ساعتين يأتي بناء على توجيهات رئيس الوزراء عمر الرزاز ووزير الداخلية سمير مبيضين للوقوف على التنسيق الكامل بين جميع الدوائر الحكومية والاجهزة الامنية ومؤسسات القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة، موضحا ان التمرين سيتم فيه افتراض حدوث انهيارات على الطريق حيث ستقوم القوات المسلحة بعملية فتح الطريق والبحث عن المفقودين بالاضافة الى فرضية حدوث سقوط للأشجار وتقطع اسلاك الكهرباء.

وأضاف ان كوادر البلدية ستعمل بالتنسيق مع كوادر الدفاع المدني على شفط المياه التي داهمت عدة منازل واخلاء الاسر الى مكان آمن في الجمعية الوطنية للهلال الاحمر وستقوم مديرية تنمية السلط بتقديم المساعدات لهذه الاسر، كما يتضمن التمرين اسعاف اصابات الى مستشفى الشونة الجنوبية ومداهمة المياه لبعض المنازل في منطقة الجوفة بالشونة الجنوبية لتقوم الجهات الرسمية وبالتعاون مع سلطة وادي الاردن بفتح الطرق وشفط المياه وتامين الاسر.

وأشار الحجايا الى ان القطاع الخاص سيشارك من خلال وحدة شباب السلط والسيارات رباعي الدفع التي ستعمل على المساعدة في عمليات الانقاذ، لافتا الى أنه تم التنسيق مع جميع الجهات حسب اختصاصها ومكان تواجدها من خلال غرفة العمليات الرئيسية.