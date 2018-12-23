“غني قليلا”.. مارسيل خليفة وعبير نعمة يطلقان ألبومهما الجديد / فيديو

شهدت الدورة الـ 62 لمعرض بيروت الدولي للكتاب إطلاق الفنان اللبناني، مارسيل خليفة، والمغنية عبير نعمة ألبومهما المشترك الجديد الذي حمل عنوان “غني قليلا”.

ويتضمن ألبوم “غني قليلا” 14 أغنية من تأليف وتوزيع الموسيقي الشهير مارسيل خليفة، وبصوت المغنية عبير نعمة.

وتمتزج في ألبوم خليفة الجديد مجموعة من الأنماط الموسيقية لأغنيات كتبت كلماتها مجموعة من أشهر شعراء الوطن العربي منهم: قاسم حداد وزهرة زهيدي ومريم حيدري وزاهي وهبي وهنري زغيب ومحمود درويش وجوزيف حرب وطلال حيدر وغيرهم.

وأعادت النجمة عبير نعمة أداء الأغنية التي حمل الألبوم اسمها “غني قليلا”، بعدما انتشرت سابقا بصوت مارسيل خليفة في ألبومه “ركوة عرب”، الذي صدر نهاية التسعينيات، وهي من كلمات الشاعر جوزيف حرب.

وتقول كلمات الأغنية: “غني قليلا يا عصافير، فإني كلما فكرت في أمر بكيت وليس لي جار أناديه لكي نسهر في الليل ولا أهل ولا بيت”.

ويختم خليفة الألبوم الجديد بقصيدة للشاعر الفلسطيني الشهير محمود درويش، فكر بغيرك، التي يقول مطلعها: “وأنت تعد فطورك فكر بغيرك، لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك، لا تنس من يطلبون السلام…”.