باراك يعترف ان روحاني واردوغان والاسد اصبحوا لاعبين رئيسيين فيما يعجز نتنياهو عن القيام بدوره كرئيس للوزراء
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حفاظاً على تنافسية الدينار.. البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس اعتباراً من الغد

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