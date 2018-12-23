حتى الدوائر الرسمية لم تعد تدفع قيمة فواتير الكهرباء

بدأت شركة توزيع كهرباء محافظة الطفيلة بإجراءات فصل التيار الكهربائي عن سبع دوائر حكومية في الطفيلة جراء تراكم ذمم مالية لقاء فواتير استهلاك الكهرباء منذ عدة سنوات،وفق المدير التنفيذي للشركة المهندس عبد الحفيظ الخلفات .

وبين المهندس الخلفات لـوكالة (بترا) أن حملة الفصل شملت دوائر التربية والتعليم والأوقاف والأشغال العامة والتنمية الاجتماعية والزراعة وجامعة الطفيلة التقنية وبلديتي الطفيلة الكبرى وبصيرا .

وأوضح أن هذه الإجراءات جاءت ضمن خطة الشركة الرامية إلى تحصيل المستحقات المالية المترتبة على المشتركين لضمان استمرارية عمل الشركة وتقديم خدمات فضلى في إيصال الكهرباء للمواطنين وتوفير النفقات التشغيلية مع العمل للتوسع في المشروعات التحديثية لقطاع الكهرباء والتي تنفذ في مختلف أرجاء المحافظة،.

وداعا الدوائر الرسمية المتخلفة عن دفع الذمم المستحقة لها العمل على تخصيص مبالغ مالية لتسديد أثمان فواتير الكهرباء.