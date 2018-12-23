استئناف التجارة البرية من دبي إلى سوريا عبر السعودية والاردن ووصولاً الى لبنان

دعمت موانئ دبي العالمية، إنشاء ممر توريد بطول 2500 كيلومتر من جبل علي إلى معبر نصيب – جابر الحدودي بين الأردن وسوريا.

وقال بيان لموانئ دبي العالمية ـ إقليم الإمارات، إن قافلة من الشاحنات، انطلقت محملة بالسلع من ميناء جبل علي والمنطقة الحرة في دولة الإمارات، مروراً بالمملكة العربية السعودية والأردن، إلى سوريا، وصولاً إلى لبنان. وضمت أول قافلة، ثلاث شاحنات مسجلة في دبي، وانطلقت من «جافزا»، محملة ببضائع جافة ومبردة، تابعة لشركة «جرين سيدار»، شريك موانئ دبي العالمية في هذه العملية الإنسانية الدولية، والتي تقدم خدماتها اللوجستية من مقرها في “جافزا”.

واستغرقت رحلة الشاحنات ستة أيام فقط، أي ربع المدة التي كانت تصل إلى 24 يوماً، خلال ذروة الصراع السياسي الذي أغلق الحدود. وشملت حمولات الشاحنات بشكل رئيس، الإلكترونيات والمنظفات والشوكولاته والمواد الغذائية الأخرى، وكذلك السيارات. وعند عودتها إلى دبي، كانت الشاحنات محملة بالفواكه والخضراوات.

يذكر أن المعبر كان يسهل دخول ما يقرب من 350 شاحنة تجارية إلى سوريا، والمرور عبرها للوصول إلى الدول المجاورة يومياً قبل إغلاقه.