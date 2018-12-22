هل اتفق ترامب واردوغان على الانسحاب الامريكي تمهيداً لقيام تركيا بضم الارض السورية التي خسرتها عام١٩٢٣
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جرينتش+2 02:55
هيفاء وهبي تحيي حفلات اعياد الميلاد ورأس السنة في مصر/ فيديو

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