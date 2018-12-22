هل اتفق ترامب واردوغان على الانسحاب الامريكي تمهيداً لقيام تركيا بضم الارض السورية التي خسرتها عام١٩٢٣

يرى المحاضر المصري في معهد العلاقات الدولية والتاريخ العالمي في مدينة نيجني نوفغورود الروسية عمرو الديب، وجود خطة “ماكرة” بين واشنطن وأنقرة سيطبقانها بعد سحب قوات واشنطن من سوريا.

ووفقا لرأي الديب: “ترامب تحدث كثيرا عن عدم رغبته في وجود القوات الأمريكية في سوريا، وهذه الرغبة تأتي ضمن خطة أعدها بشكل سري مع أردوغان لتحل القوات التركية محل الأمريكية، وتبدأ في قصف المناطق التي ستنسحب منها القوات الأمريكية وخاصة منبج”.

ومن وجهة نظر الباحثر فإن تركيا ترغب في إعادة السيطرة على المناطق التي تنازلت عنها في اتفاقية لوزان عام 1923، وضرب الأماكن التي يتواجد فيها الأكراد كعفرين ومنبج، قائلا:”وهذا ما رأيناه عندما بدأت العمليات العسكرية التركية عام 2016.”

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية، قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي عن بدء سحب القوات الأمريكية من سوريا، وشرعت في سحبها من مناطق سيطرة القوات الكردية شرقي سوريا.