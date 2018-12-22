هل اتفق ترامب واردوغان على الانسحاب الامريكي تمهيداً لقيام تركيا بضم الارض السورية التي خسرتها عام١٩٢٣
أهم العناوين
جرينتش+2 02:55
مبروك للبرميل.. وزير خارجية البحرين يفوز بلقب “عراب بيع القدس”

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني