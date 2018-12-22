لان الفاضي يعمل قاضي.. الإعلان عن مسابقة ملكة جمال الدواجن في تركيا

احتضنت ولاية إزمير، غربي تركيا، مسابقة ملكة جمال دواجن الزينة، بمشاركة 800 دجاجة وديك، وذلك على مدى ثلاثة أيام.

وذكرت وكالة “الأناضول” التركية أن المنافسة شملت نحو 100 نوع بألوانها الزاهية، وأعرافها المختلفة، من معظم الولايات التركية، ونظمها اتحاد “دجاج الزينة وحيوانات الحدائق” التركي بعنوان “معرض الدواجن الوطنية التركية”.

وأقيمت المسابقة في مركز غولبارك للمعارض في منطقة مينيمين بإزمير، خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وضمت لجنة التحكيم 5 حكام، و10 مساعدين، من دول عديدة.

قام الحكام بفحص جميع الدجاج والديوك المشاركة بشكل منفصل، ومنحوا علاماتهم للدواجن وفق معايير عديدة مثل الوزن، والأجنحة، وشكل القدم، والعُرف، والرقبة، والريش، ولون العيون.

وتم تكريم أصحاب الدواجن الفائزة بالمراكز الأولى بالميداليات والكؤوس والجوائز المالية.

وقال رئيس اتحاد دجاج الزينة وحيوانات الحدائق التركي للأناضول، إن “المسابقة شهدت مشاركة نحو 800 دجاجة وديك، من نحو 100 نوع.

وأشار إلى أنه تم استدعاء حكام من ألمانيا، وسلوفاكيا، وهولندا، ورومانيا، لتقييم الدواجن المشاركة، ومنحها العلامات بحسب المعايير الواجب توافرها فيها، ليقوم الاتحاد بناء على التقييم بتكريم أصحاب الدواجن بالكؤوس والجوائز الأخرى.

وقال رئيس جمعية دجاج الزينة في أنقرة إنهم أخضعوا الدواجن المشاركة في المسابقة لرعاية وعناية خاصة قبيل المنافسات، بالإضافة إلى أنه جرى تطبيق برامج تغذية وتنظيف خاصة للدجاج.

وتابع: “يجري اختيار الدواجن الأنسب عندما تبلغ من العمر 8 أشهر، ومن ثم يتم تدريبها على أقفاص خاصة بالمسابقة، وخلال هذه الفترة، نقوم بترويضها والتخفيف من حدة رفضها للانقياد من خلال التمسيد عليها باليد يوميا”.

واستكمل “وقبل بدء المسابقة بأسبوع واحد، يجري تحميم الدواجن بشامبو لا يسبب حرقا للعيون، ومن ثم تجفيفها بمصفف الشعر، ثم يدهن الأنف بالفازلين (دهن القطن)، وبعدها يتم تقليم أظافرها، وتفحص أقسام جسمها جيدا للمرة الأخيرة قبل المشاركة في المسابقة”.

وأكد أن تربية دجاج الزينة تعتبر هواية مكلفة للغاية من الناحية المادية، ما يجعل الدجاج الفائز في المسابقة يكتسب قيمة مادية كبيرة.