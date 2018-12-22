عودة اكثر من الف لاجئ سوري من الاردن ولبنان إلى خلال الـ 24 الساعة الماضية

أفاد مركز استقبال وتوزيع وإسكان اللاجئين السوريين، امس الجمعة، بأنه خلال الـــ 24 الساعة الماضية عاد أكثر من 1000 لاجئ سوري من الخارج إلى أرض الوطن.

وقال المركز في نشرة له بهذا الشأن: “خلال الــ24 الساعة الماضية عاد 1013 لاجئ إلى أرض الوطن قادمون من الدول الأجنبية، من بينهم 317 شخصا (95 امرأة و162 طفلا) عادوا من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ، بالإضافة إلى 696 شخصا (209 امرأة و355 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب.

وبلغ إجمالي عدد من قد عادوا إلى سوريا من الدول الأجنبية منذ 18 تموز/يوليو عام 2018 الحالي 70790 شخصا بما في ذلك 32115 شخصا (9759 امرأة و16302 طفلا) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس (18969شخصا) وتلكلخ (6112 شخصا) والزمراني (4346 شخصا) والدبوسية (1834 شخصا) والقصير (854 شخصا)، بالإضافة إلى 38675 شخصا (منهم 11627 امرأة و19710 طفلا) قد عادوا من الأردن عن طريق معبر نصيب الحدودي.

ومن جانب آخر أفاد المركز، بأن هناك 33 نازحا قد عادوا خلال الـــ 24 الساعة الماضية إلى منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق بالإضافة إلى 223 شخصا قد عادوا إلى مناطق إقامتهم الدائمة في محافظتي دير الزور ودمشق عن طريق معبر الصالحية.

يذكر أنه وفقا للمركز، فإن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين العسكريين للجيش العربي السوري قامت خلال الــ 24 الساعة الأخيرة بتطهير الأراضي على مساحة 9.9 هكتار، وذلك في قرى الشوكتلية العثمانية أوفانية ترونجا ورفيد وقصيبة (محافظة القنيطرة) وعين الذات وتلبيسة (محافظة حمص) والزلفي (محافظة دمشق)، بالإضافة إلى أنه تم اكتشاف وتدمير 487 عبوة قابلة للانفجار، ومنها عبوتين محليتي الصنع.