هل اتفق ترامب واردوغان على الانسحاب الامريكي تمهيداً لقيام تركيا بضم الارض السورية التي خسرتها عام١٩٢٣
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سر قديم.. اسباب استبدال سهير رمزي بـ ناهد شريف في فيلم “مسك وعنبر”

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