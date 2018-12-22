بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة.. استنفار أمني في سائر المناطق المصرية

بدأت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن في مصر، تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية المصرية على “فيسبوك”، أن “الإجراءات والخطط الأمنية تضمنت نشر القوات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع وتكثيف انتشار الارتكازات المسلحة بكل المحاور المرورية والمناطق الهامة والحيوية ودور العبادة وتجهيزها بالعناصر المدربة على التعامل الفوري مع جميع المواقف الأمنية للحفاظ على الأمن والنظام، والتعامل بكل حزم وحسم مع كل من تسول له نفسه تعكير صفو احتفالات المصريين”.

وأشارت الوزارة إلى أن “الاستنفار الأمني” لأجهزة الوزارة بكافة مديريات الأمن، بمناسبة الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، وتكثيف خدمات التأمين بكافة المنشآت الحيوية والهامة لتوفير الأجواء المناسبة أثناء الاحتفالات.

“كما تم تكثيف الخدمات المرورية في جميع الشوارع ومختلف الميادين والطرق وعلى المحاور الرئيسية لتسيير حركة المرور”، وفقا للوزراة.

ولفت بيان الداخلية المصرية إلى أن “مديري الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات مروا على الخدمات والقوات الأمنية، وأكدوا ضرورة التحلى باليقظة التامة، والالتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم، مع التنبيه على حُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة، وتأمين الاحتفالات ومراعاة البعد الإنساني خاصةً مع كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة”.