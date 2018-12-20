نفي خبر تعيينات في شركة البوتاس العربية

نفى الناطق الاعلامي باسم شركة البوتاس العربية شفيق عبيدات ما جاء على موقع بوابة الاردن الالكتروني، من ان رئيس مجلس ادارة شركة البوتاس العربية السيد جمال الصرايره قام بتعيين العميد المتقاعد سمير شديفات مستشارا في الشركة وابنته و 3 اشخاص من عائلة واحدة في اسبوع، وهذا الخبر هو عار عن الصحة ولا اساس له .

وقال عبيدات : ان المقصود منه هو التشويش والتجني والتعرض لمعالي جمال الصرايره خدمة لاغراض شخصية.

واضاف عبيدات يقول : انني اعلن لمن يريد التأكد مما جاء في هذا الخبر، فعليه ان ياتي الى شركة البوتاس لنطلعه ان لا وجود اطلاقا في ملفات الشركة لاي شكل من اشكال تعيين المذكورين في خبر هذا الموقع .