الأمن العام يدعو لأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر على الطرقات خلال المنخفض الجوي

دعت مديرية الأمن العام إلى أخذ اقصى درجات الحيطة والحذر عند استخدام الطرق المختلفة خلال المنخفض الجوي.

وطالبت المديرية في بيان لها اليوم، السائقين بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء استخدام مركباتهم في ظل ما تشهده مختلف مناطق المملكة من تساقط غزير للأمطار والتزام بقواعد السير والتعامل مع عناصر الطريق بحيطة وانتباه والتأكد من صلاحية المركبات قبل استخدامها، مشيرة إلى أن كل ذلك يساهم في الحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين، والتخفيف من الأضرار المادية التي قد تقع لا قدر الله، ويساعد القائمين على واجب حماية الأرواح والممتلكات في النهوض بواجبهم.

وأكدت المديرية، ضرورة التواصل مع رقم الطوارئ 911 للإبلاغ عن أي ملاحظة او استفسار وعند الحاجة، واتباع إرشادات رجال الأمن العام المتواجدين في الميدان وبالأخص الدوريات الخارجية ورقباء السير لاتخاذ الطرق البديلة داخل وخارج المدن ان اقتضت الحاجة.