شملت 69 حاكماً ادارياً و19 موظفاً.. وزير الداخلية يجري عدداً من التشكيلات الادارية – اسماء

قرر وزير الداخلية سمير المبيضين اجراء عدد من التشكيلات الادارية في الوزارة شملت 69 حاكما اداريا و19 موظفا وذلك اعتبارا من يوم الاحد المقبل الموافق للثالث والعشرين من الشهر الحالي.

وشملت التشكيلات، نقل كل من متصرف لواء الوسطية عبد السلام العموش متصرفا للواء كفرنجة/ محافظة عجلون، ونقل متصرف لواء كفرنجة فيصل الفواز متصرفا للواء الوسطية/ محافظة اربد، ونقل متصرف لواء البادية الشمالية الغربية ” محمد اديب ” الروابدة مساعدا لمحافظ عجلون، ونقل مساعد مدير مديرية حقوق الانسان عبدالله ابو دلبوح مساعدا لمحافظ جرش، ونقل متصرف لواء فقوع محمد القطامين مساعدا لمحافظ الطفيلة، ونقل متصرف لواء القويرة حسن الشاويش مساعدا لمحافظ العقبة، ونقل مساعد محافظ البلقاء مالك كريشان متصرفا للواء الهاشمية / محافظة الزرقاء، ونقل مساعد محافظ العاصمة فوزي العلوان مساعدا لمدير دائرة المتابعة والتفتيش / مركز الوزارة .

كما شملت التشكيلات، نقل متصرف لواء سحاب مالك خريسات متصرفا للواء الموقر/ محافظة العاصمة، ونقل مساعد مدير مديرية السلامة العامة والمرورية وشؤون البيئة فلاح الجبور متصرفا للواء بصيرا / محافظة الطفيلة، ونقل متصرف لواء بصيرا اسماعيل الصرايرة مساعدا لمحافظ العاصمة، ونقل متصرف لواء الهاشمية محمد العساف مساعدا لمحافظ العاصمة، ونقل مساعد محافظ معان عاطف البطوش متصرفا للواء القويرة / محافظة العقبة، ونقل متصرف لواء الموقر حمدان السرحان مساعدا لمحافظ اربد، ونقل مساعد محافظ اربد موسى العبداللات مساعدا لمدير مديرية السلامة العامة والمرورية وشؤون البيئة / مركز الوزارة، ونقل مساعد محافظ المفرق منور الغاطي متصرفا للواء البادية الشمالية الغربية / محافظة المفرق، ونقل مساعد محافظ مأدبا قيس المدني مساعدا لمدير دائرة المتابعة والتفتيش / مركز الوزارة .

وشملت ايضا تعيين المتصرف مشعل ابن هداية مساعدا لمدير مديرية مكتب المفتش العام/ مركز الوزارة وتعيين المتصرف ممدوح ابو شقراء مساعدا لمحافظ جرش وتعيين المتصرف علي الراجبي مساعدا لمحافظ البلقاء وتعيين المتصرف محمد ابو تايه مساعدا لمدير مديرية حقوق الانسان / مركز الوزارة وتعيين المتصرف علي العيسى مساعدا لمحافظ الزرقاء وتعيين المتصرف محي الدين العدوان متصرفا للواء سحاب/ محافظة العاصمة وتعيين المتصرف عماد كنعان مساعدا لمحافظ المفرق وتعيين المتصرف علي البطاينة مساعدا لمحافظ اربد وتعيين المتصرف عصمت القرالة متصرفا للواء فقوع/ محافظة الكرك وتعيين المتصرف محمد الحسامي مساعدا لمدير مديرية الشؤون الامنية / مركز الوزارة وتعيين المتصرف ركان العدوان مساعدا لمحافظ مأدبا.

كما شملت تعيين المتصرف وصفي العدوان مساعدا لمدير دائرة المتابعة والتفتيش/ مركز الوزارة وتعيين المتصرف محمد العوامرة مساعدا لمدير مديرية الشؤون الامنية/ مركز الوزارة وتعيين المتصرف خلدون العبادي مساعدا لمحافظ مأدبا وتعيين المتصرف بشار الدبوبي مساعدا لمحافظ الزرقاء وتعيين المتصرف فواز زيدان مساعدا لمدير مديرية الشؤون الادارية والموارد البشرية وتطوير الاداء/ مركز الوزارة وتعيين المتصرف عيد الدماني مساعدا لمحافظ معان وتعيين المتصرف احمد الفاعوري مساعدا لمحافظ جرش .

وشملت نقل مدير قضاء صخرة محمد الشبلي مديرا لقضاء المصطبة / محافظة جرش ونقل مدير قضاء دير الكهف خلف بني خالد مساعدا لمتصرف لواء البادية الشمالية / محافظة المفرق ونقل مساعد متصرف لواء البادية الشمالية مدير القضاء سامر سويد مديرا لقضاء دير الكهف / محافظة المفرق ونقل مساعد متصرف لواء الموقر مدير القضاء ابراهيم الوحوش مديرا لقضاء رجم الشامي / محافظة العاصمة ونقل مدير قضاء الجفر محمود الرفوع مساعدا لمتصرف لواء البتراء / محافظة معان ونقل مساعد متصرف لواء قصبة الزرقاء مدير القضاء نواف الخريشا مديرا لقضاء حوشا / محافظة المفرق ونقل مساعد متصرف لواء قصبة عجلون مدير القضاء اكرم الخوالدة مديرا لقضاء صخره / محافظة عجلون .

وشملت كذلك نقل مدير قضاء حوشا عبدالرحمن ربابعة مديرا لقضاء عرجان / محافظة عجلون ونقل مساعد متصرف لواء الهاشمية مدير القضاء عمر الغزالي الى مديرية السلامة العامة والمرورية وشؤون البيئة / مركز الوزارة ونقل مدير قضاء اذرح رائد الجعافرة مساعدا لمتصرف لواء قصبة عمان / محافظة العاصمة ونقل مدير قضاء وادي عربة خالد المزايده مديرا لقضاء ايل / محافظة معان.

وشملت تعيين مدير القضاء اسلام محيسن مساعدا لمتصرف لواء قصبة مأدبا/ محافظة مأدبا وتعيين مدير القضاء بلال الرفايعة مديرا لقضاء عيرا ويرقا / محافظة البلقاء وتعيين مدير القضاء صالح الكيلاني منسقا لشؤون اللاجئين السوريين / مركز الوزارة وتعيين مدير القضاء عبدالله الطوره مديرا لقضاء وادي عربة / محافظة العقبة وتعيين مدير القضاء محمد الرفاعي مساعدا لمتصرف لواء كفرنجه / محافظة عجلون وتعيين مدير القضاء خالد الحوت مساعدا لمتصرف لواء قصبة اربد / محافظة اربد وتعيين مدير القضاء وائل الشرفاء مديرا لقضاء غور المزرعة / محافظة الكرك وتعيين مدير القضاء اسعد اللصاصمة مديرا لقضاء اذرح / محافظة معان وتعيين مدير القضاء رضى الغياث مساعدا لمتصرف لواء الرصيفة / محافظة الزرقاء وتعيين مدير القضاء داود الثبيتات مساعدا لمتصرف لواء وادي السير / محافظة العاصمة .

كما شملت تعيين مدير القضاء زيد الهباهبة مساعدا لمتصرف لواء الهاشمية / محافظة الزرقاء وتعيين مدير القضاء فايزة الحجايا مساعدا لمتصرف لواء قصبة الطفيلة / محافظة الطفيلة وتعيين مدير القضاء فراس الخصاونة مساعدا لمتصرف لواء الرمثا / محافظة اربد وتعيين مدير القضاء ناصر ابو دلبوح مساعدا لمدير مديرية السلامة العامة والمرورية وشؤون البيئة / مركز الوزارة وتعيين مدير القضاء معاذ الذنيبات مساعدا لمدير مديرية الشؤون الادارية والموارد البشرية وتطوير الاداء / مركز الوزارة وتعيين مدير القضاء قاسم ابو عين مساعدا لمتصرف لواء قصبة عجلون / محافظة عجلون وتعيين مدير القضاء صلاح الحماد مساعدا لمتصرف لواء القطرانة / محافظة الكرك وتعيين مدير القضاء ابراهيم المجالي مساعدا لمدير مديرية الشؤون الامنية / مركز الوزارة وتعيين مدير القضاء سامي المصاروة مساعدا لمتصرف لواء عي / محافظة الكرك وتعيين مدير القضاء محمد الرفايعه مديرا لقضاء الجفر / محافظة معان وتعيين مدير القضاء محمود البريزات مساعدا لمتصرف لواء المزار الجنوبي / محافظة الكرك وتعيين مدير القضاء رائد المعايطة مساعدا لمتصرف لواء الموقر / محافظة العاصمة وتعيين مدير القضاء كمال عباس مساعدا لمتصرف لواء قصبة الزرقاء / محافظة الزرقاء .

كما قرر وزير الداخلية نقل كل من الاداري الثاني / امجد بن طريف من مديرية السلامة العامة والمرورية وشؤون البيئة / مركز الوزارة الى مديرية الشؤون الامنية / مركز الوزارة ونقل الاداري الثاني / نضال الحجازين من متصرفية لواء القويسمة / محافظة العاصمة الى متصرفية لواء الجامعة / محافظة العاصمة ونقل الاداري الثاني / فؤاد العويدي من متصرفية لواء الجيزة / محافظة العاصمة الى مركز محافظة العاصمة ونقل ضابط الادارة المحلية / عبد الرحمن الشبل من مركز محافظة العاصمة الى مديرية التنمية المحلية بمحافظة العاصمة ونقل ضابط الادارة المحلية / عمر العزب من مركز محافظة العاصمة الى مديرية التنمية المحلية بمحافظة العاصمة ونقل ضابط الادارة المحلية / صلاح الهاشم من مديرية قضاء جرينه / محافظة مأدبا الى مركز محافظة مأدبا ونقل ضابط الادارة المحلية / عبدالله ابو وندي من مركز محافظة مأدبا الى مديرية قضاء الفيصلية / محافظة مأدبا ونقل ضابط الادارة المحلية / لميا ابو قله من مديرية التنمية بمحافظة العاصمة الى مركز محافظة العاصمة .

كما قرر نقل ضابط الادارة المحلية / غانم شاهين من مديرية مكتب المفتش العام الى مديرية الشؤون الامنية / مركز الوزارة ونقل ضابط الادارة المحلية / محمد السرحان من مديرية الجنسية وشؤون الاجانب والاستثمار الى مركز محافظة العاصمة ونقل المبرمج / علاء الكفاوين من مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الالكتروني الى مديرية العلاقات العامة والاعلام / مركز الوزارة ونقل ضابط الادارة المحلية / حمزه الشوابكة من مديرية قضاء ماعين / محافظة مأدبا الى مركز محافظة مأدبا ونقل ضابط الادارة المحلية / نور الدين القطعان من متصرفية لواء البادية الشمالية / محافظة المفرق الى مديرية قضاء صبحا / محافظة المفرق ونقل ضابط الادارة المحلية / فلاح بني خالد من مديرية قضاء حوشا / محافظة المفرق الى مديرية قضاء المنشية / محافظة المفرق ونقل ضابط الادارة المحلية / احمد ابو سويلم من مديرية حقوق الانسان / مركز الوزارة الى مركز محافظة العاصمة ونقل ضابط الادارة المحلية / مهند ابو زيد من متصرفية لواء القويسمة / محافظة العاصمة الى مركز محافظة العاصمة ونقل ضابط الادارة المحلية / انعام القرعان من مديرية قضاء المصطبة / محافظة جرش الى مركز محافظة العاصمة ونقل ضابط الادارة المحلية / مجدي الموازرة من مركز محافظة مأدبا الى مديرية قضاء جرينة / محافظة مأدبا ونقل ضابط الادارة المحلية المساعد / عامر اخو ارشيدة من مركز محافظة المفرق الى مديرية قضاء ارحاب / محافظة المفرق.