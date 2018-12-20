شركة الكهرباء تنفي رفع رسم التلفزيون من دينار لثلاثة دنانير على فواتير المشتركين

نفت شركة الكهرباء الاردنية، اليوم الخميس، اي زيادة على بند رسم التلفزيون.

وقال مصدر مسؤول في الشركة في تصريح لـ (بترا)، ان ما تم تداوله حول رفع بند رسوم التلفزيون على فاتورة الكهرباء من دينار الى ثلاثة دنانير “غير صحيح”.

وأضاف أن رسم التلفزيون في الفاتورة التي يتم تداولها قيمته دينار واحد فقط وأن الفاتورة التي صدرت لأحد المشتركين في منطقة مادبا في التاسع عشر من شهر كانون الأول الحالي “تعرضت لإزاحة في بنود الفاتورة عند طباعتها من قبل قارىء العدادات في الموقع، الامر الظاهر بصورة جلية في صورة الفاتورة المتداولة.

وجدد المصدر التزام الشركة التام بتطبيق أحكام القوانين السارية والتعليمات المنظمة لأعمالها، وبأنه لا يتم تعديل أي بند من بنود الفاتورة أو الاسعار أو الرسوم أو البدلات دون صدور قرار رسمي من الجهات المختصة ويتم في جميع الاحوال توضيح ذلك على الفاتورة من خلال خانة الملاحظات.

وأضاف ان ما حصل هو خطأ مطبعي”نادرا ما يحدث وبنسب قليلة” ويتم في جميع الحالات معالجته من خلال طباعة فاتورة بديلة فور تلقي الشركة لملاحظات المشتركين “على الرغم من انه لا يمس جوهر الفاتورة أو قيمتها”.