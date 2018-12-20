باستخدام تقنية الهولوغرام .. اقامة حفل فني لام كلثوم على مسرح بالسعودية / فيديو

كشفت إدارة مهرجان “شتاء طنطورة” السياحي في السعودية، الذي انطلقت فعالياته اليوم الخميس، عن إقامة حفل فني جماهيري للفنانة الراحلة أم كلثوم، حيث ستظهر واقفةً وهي تغني على المسرح عبر الاستعانة بتقنية الهولوغرام (التصوير التجسيمي).

وسيقام الحفل يوم 25 كانون الثاني/يناير المقبل، ضمن سلسلة حفلات فنية يحييها فنانون عالميون، جميعهم على قيد الحياة، باستثناء الراحلة أم كلثوم، والتي ستتم الاستعانة بتقنية الهولوغرام لجعلها تظهر على المسرح كما لو كانت على قيد الحياة بالفعل.

والهولوغرام، هي تقنية تصوير تجسيمي تعتمد على التقاط جزيئاتِ الضوء المتناثرة على جسم ما، ومن ثم عرضه على هيئة صورة ثلاثية الأبعاد مطابقة لشكل الجسم الحقيقي (وأبعاده أيضًا في بعض الأحيان)، وأشهر الأمثلة على استخدام تلك التقنية، هو سلسلة أفلام حرب النجوم.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام التقنية في تجسيد أم كلثوم على المسرح، لكن حفل السعودية قد يكون الأكبر على الإطلاق، وعلى مسرح كبير.

وقالت إدارة المهرجان في إعلانها عن حفل كوكب الشرق “الأسطورة تعود إلى المسرح مجددًا لتقف أمام جمهورها المتنامي جيل بعد جيل، حيث تطل كوكب الشرق أم كلثوم في مهرجان شتاء طنطورة لتقدم لهم مجموعة فريدة من تاريخ مكتبتها التي أطربت مسامع الجمهور العربي والعالمي لعقود مضت من القرن الماضي، وتعتبر من رموز مكتبة الموسيقى والغناء في التراث الإنساني الممتد”.

ويقام مهرجان “شتاء طنطورة” في نسخته الأولى بمحافظة العلا في منطقة المدينة المنورة، كأطول مهرجان سياحي يمتد على مدار سبعة أسابيع في إطار سعي الرياض لتنشيط قطاعها السياحي وتنويع مصادر الدخل بجانب انفتاحها على الثقافة والفنون.