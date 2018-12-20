السلطات الاسرائيلية ترفض الإفراج عن والدة وشقيق الشهيد اشرف نعالوة

أفادت “هيئة شؤون الأسرى والمحررين”، بأن محكمة “سالم” العسكرية الإسرائيلية رفضت مساء امس الأربعاء، الإفراج عن والدة وشقيق الشهيد “أشرف نعالوة”، والمعتقلين منذ شهرين تقريبا.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن محاميها طلب الإفراج عن الفلسطينية “وفاء مهداوي” ونجلها “أمجد” بكفالة مالية، ولكن نيابة الإحتلال رفضت ذلك، وابقت على إعتقالهما.

وذكرت الهيئة، أن محاميها سيتقدم باستئناف لمحكمة “عوفر” الإسرائيلية، للمطالبة بالإفراج الفوري عنهما، لكون لائحة الإتهام المقدمة بحقهما لا تستند على أية حقائق، وإنها أبرمت كرد فعل على العملية الفدائية التي نفذها الشهيد أشرف.

يذكر أن الاحتلال وجّه لائحة اتهام بحق والدة الشهيد “أشرف نعالوة” وشقيقه؛ جاء فيها أن “وفاء مهداوي (54 عامًا) والدة أشرف كانت تعلم من قبل أسبوعين بنيته تنفيذ العملية والاستشهاد، وامتلاكه أسلحة تدرب عليها، وأنها أبلغت شقيقه بذلك، والذي قام بدوره بتعطيل الاحتلال من خلال محاولته إخفاء تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنزل”، وفق ما ورد في اللائحة الإسرائيلية.