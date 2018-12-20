الزّعتر طبيب الفقراء في الشتاء يعالج الكحة والتهاب الحلق ونزلات البرد

يمتاز نبات الزعتر برائحته العطرة القوية وطعمها اللاذع، كما تحتوي على مواد غذائية هامة، مثل: الألياف والبروتينات والسعرات الحراريةوالكربوهيدرات.

ويزداد استخدام الزعتر في فصل الشتاء بشكلٍ خاص، إذ يُستخدم لعلاج الكثير من الأمراض، مثل: السعال الديكي والكحة والتهابات الحلق واللثة، إضافة إلى أنه يهدئ الأعصاب ويعمل على تحسين عملية الهضم، ويساعد على التخلص من البلغم المزعج، كما يفيد في مقاومة نزلات البرد أيضًا.

ويمكن تحضير مغلي الزعتر، بإضافة أوراقه إلى الماء حتى يغلي ومن ثم يُضااف ملعقة صغيرة من العسل لكل كأس من مغلي الزعتر، وينصح بتناول 1-3 كأس في اليوم للشخص المريض، وحتى يحصل على الفائدة المرجوة يجب تكرار ذلك لعدة أيام.

وتعد المضمضة بماء الزعتر المغلي مفيدة جدًا في التهابات الحلق لاحتوائه على مادة الثيمول، وذلك بغلي أوراق الزعتر دون أي إضافات أخرى والمضمضة لعدة مرات متتالية، ويفضل غليه جيدًا لخروج الزيت من أوراقه والتي تساعد في التخلص من البلغم.