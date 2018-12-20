اسرائيل تعترف بضعفها بعد انسحاب القوات الاميركية من سورية

اعترف الكيان الصهيوني بضعفه فوراً بعد اعلان الرئيس الاميركي دونالد ترامب الانسحاب من سورية.

وقال رئيس الوزراء الصهيوني السابق إيهود باراك، في تغريدة له على صفحته الرسمية على “تويتر”، مساء امس، الأربعاء، تعليقا على إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سحب القوات الأمريكية من سوريا، وجاء فيها، أن “إسرائيل” وحدها المسؤولة عن مستقبلها ومصيرها.

وكتب باراك أن: “ترامب تخلى عن سوريا، والإيرانيون يحتفلون، وترامب لا يعمل لدى بيبي، وكذلك بوتين. فإسرائيل وحدها المسؤولة عن مستقبلها ومصيرها فحسب، وسيأتي الدعم الحقيقي لنا عندما نكون أقوياء”.

يشار إلى أن المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، قد أعلنت أن واشنطن بدأت بعملية سحب القوات من سوريا، وأن القوات الأمريكية تستعد للمرحلة التالية من محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي.

وقالت ساندرز في بيان، امس الأربعاء “بدأنا إعادة القوات الأمريكية إلى الوطن، ونحن ننتقل إلى المرحلة التالية من هذه الحملة”.

وأضاف البيان “الولايات المتحدة وحلفاؤنا على استعداد لإعادة الانخراط على جميع المستويات للدفاع عن المصالح الأمريكية، كلما دعت الضرورة، وسنواصل العمل معا لحرمان الإرهابيين من الأرض والتمويل والدعم، وأية وسيلة لاختراق حدودنا”.