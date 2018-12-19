منع تداول الاخبار المتعلقة بالقضية.. مدعي عام محكمة أمن الدولة يحقق مع عوني مطيع ويقرر توقيفه

قرر مدعي عام محكمة أمن الدولة توقيف المتهم الرئيس في قضية الدخان عوني مطيع، بعد التحقيق معه اليوم وإدلائه بمعلومات وتفاصيل مهمة تتعلق بوقائع القضية وظروفها التي رأى المدعي العام أنها تحتاج للمتابعة والتوسع بالتحقيق فيها.

وشدد المدعي العام على ضرورة التقيد بقرار النائب العام لأمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم المجالي بمنع تداول أية معلومات تتعلق بالقضية، حفاظا على سرية التحقيق او التأثير عليه بشكل سلبي.

هذا وقد نفت منصة “حقك تعرف” الحكومية إشاعة مفادها أن جلسات محاكمة المتهم بقضية التبغ عوني مطيع لن تكون علنية.

وأكدت وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، أن المدعي العام بدأ بالتحقيق مع المتهم الرئيس في قضية التبغ عوني مطيع.

وأعلنت غنيمات أن محاكمة المتهم مطيع ستكون علنية ومصورة، وذلك انطلاقا من مبدأ الشفافية والمكاشفة الذي تنتهجه الحكومة وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني وحق الناس في معرفة الحقيقة كاملة بشأن هذا الملف الذي أشغل الرأي العام الأردني.