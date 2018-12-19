قبيل هزيمته النهائية.. تنظيم داعش يقتل 700 سجين في شرق سوريا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء إن تنظيم ( داعش) قد أعدم نحو 700 سجين في غضون شهرين تقريبا بشرق سوريا.

وأضاف المرصد، الذي يراقب الحرب ومقره في بريطانيا، أن السجناء كانوا من ضمن 1350 فردا بين مدنيين ومقاتلين يحتجزهم التنظيم في منطقة قرب الحدود العراقية.

ويسيطر داعش حالياً على قطاع صغير من الأراضي شرقي نهر الفرات في سوريا حول بلدة هجين التي دخلتها القوات المدعومة من الولايات المتحدة الشهر الحالي.

واشتبكت قوات سوريا الديمقراطية التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية مع تنظيم داعش هناك لشهور بدعم جوي أمريكي ومساعدة قوات خاصة.

وقال مظلوم كوباني القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية لرويترز الأسبوع الماضي إن هناك خمسة آلاف على الأقل من مقاتلي هذا التنظيم مازالوا في الجيب، وبينهم كثير من الأجانب الذين يبدو أنهم مستعدون للقتال حتى الموت.