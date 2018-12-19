صحيفة عبرية تكشف خطة “حزب الله” لاجتياح إسرائيل عبر شبكة انفاق

كشفت صحيفة عبرية النقاب عن خطة سابقة لـ”حزب الله” اللبناني زعمت أنه كان ينتوي من خلالها اجتياح إسرائيل.

ذكر الموقع الإلكتروني العبري “واللا”، مساء امس الثلاثاء، أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية كشفت النقاب عن خطة “حزب الله” المفترضة لاجتياح إسرائيل، والتي أجهضها الجيش الإسرائيلي حينما دمر أنفاق الحزب.

وأفاد الموقع الإلكتروني العبري بأن خطة الحزب اللبناني اعتمدت على دخول دراجات نارية وجنود عبر الأنفاق نفسها إلى الداخل الإسرائيلي، أي اجتياح إسرائيل وبكميات كبيرة، على حد قول الموقع العبري.

وأورد الموقع الإسرائيلي أن حزب الله سبق وقام بمحاولة اختطاف جنود إسرائيليين خلال عملية “الغجر”، في عام 2005، عبر الأنفاق، وهو ما يحاول الحزب اللبناني تنفيذه حاليا، وحتى قبيل القيام بعملية “درع الشمال”.

وأوضح الموقع الإلكتروني العبري “واللا”، وثيق الصلة بصحيفة “هاآرتس” العبرية، أن الجيش الإسرائيلي كشف النقاب عن تقنية “حزب الله” الجديدة لحفر الأنفاق، ووصفها الموقع العبري بأنها تقنية جديدة ومختلفة عما سبق معرفته من عمليات الأنفاق سواء في الجنوب أو الشمال.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أطلق حملة عسكرية، في الرابع من الشهر الجاري، أسماها “درع الشمال”، لكشف وتدمير أنفاق “حزب الله” على الحدود الشمالية بين إسرائيل ولبنان، وكشف الجيش خلالها عن أربعة أنفاق زعم أنها للحزب.