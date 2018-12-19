بوتين: قرار انسحاب القوات الأمريكية من سورية غامض وغير واضح، لطالما ادعت انسحابها من دول كثيرة ومنها أفغانستان
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جرينتش+2 03:38
اليوم العالمي للغة العربية

1 تعليق

  1. 1

    محمود كامل

    مقال رائع ومعبر عن ماتمر به اللغة العربية من أزمه
    لابد ان نأخذ كل كلمه فى المقال مأخذ الجد

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