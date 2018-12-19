الرئاسة التونسية تعلن تنسيقها مع الجزائر لرفع تجميد عضوية سوريا بالجامعة العربية

صرح مصدر في الرئاسة التونسية، اليوم الأربعاء، بأن هناك تنسيقا بين عدد من الدول العربية، بينها تونس والجزائر، لتقديم مقترح لرفع تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن المصدر، الذي لم تذكر هويته، أن الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، سيجري مشاورات خلال القمة الاقتصادية في لبنان، بشأن دعوة الرئيس السوري، بشار الأسد، إلى القمة العربية في تونس التي ستعقد في مارس/اذار المقبل.

وتأتي هذه الأنباء في الوقت، الذي تتواصل فيه التحضيرات والترتيبات للدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، التي ستعقد في بيروت للمرة الأولى، في يناير المقبل، وفي ظل انقسام حاد في المواقف بين الفرقاء السياسيين حول توجيه دعوة رسمية إلى سوريا لحضور القمة.

هذا وقد نفى وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي في تصريح، لـ”موزاييك إف أم”، أمس الثلاثاء، ما راج حول دعوة الرئيس السوري بشار الأسد لحضور القمة العربية التي تحتضنها تونس في مارس/ اذار 2019.

وأوضح الجهيناوي أن اتخاذ قرار حول سوريا قد يتم بعد اجتماع الرؤساء العرب في القمة، قائلا ”هم من يقررون وليست تونس من تقرر”.

كذلك نفى مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية في تصريح لـفضائية RT الروسية، الأنباء المتداولة حول زيارة وزير الخارجية السوري وليد المعلم إلى تونس خلال أيام.