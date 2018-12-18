فور اطلاق سراحه.. سعد لمجرد يطلق أغنية جديدة “بدك إيه” / فيديو

أطلق الفنان المغربي سعد لمجرد، يوم امس الإثنين، عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب”، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “بدك إيه”.

وشاهد الفيديو الذي ظهر فيه الفنان المغربي بحلة جديدة، آلاف الأشخاص بعد دقائق قليلة على إطلاقه.

ويعتبر كليب “بدك إيه” النسخة العربية لأغنية “بنتي ديل” من فيلم “بادمافت”، والتي حققت أكثر من 47 مليون مشاهدة على موقع “يوتيوب”.

واختار الفنان المغربي، الذي غاب عن المغرب نحو عام ونصف العام، بسبب اعتقاله على خلفية اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية، إيقاعًا هادئا يتناغم مع موضوع الأغنية.

ويأتي الإصدار الجديد للفنان المغربي بعد حوالي أسبوعين من إطلاق سراحه بشكل مؤقت من قبل السلطات الفرنسية، على خلفية اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية.

وأفرجت السلطات الفرنسية، يوم الـ5 من شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري، عن الفنان المغربي سعد المجرد مع تقييده بمجموعة من الشروط، ودفعه كفالة مالية قدرها 75 ألف يورو.