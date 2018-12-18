بوتين: قرار انسحاب القوات الأمريكية من سورية غامض وغير واضح، لطالما ادعت انسحابها من دول كثيرة ومنها أفغانستان
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فور اطلاق سراحه.. سعد لمجرد يطلق أغنية جديدة “بدك إيه” / فيديو

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