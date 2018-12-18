طوبى للمسيحية الوفية.. قداس بكنيسة القيامة في ذكرى الانتفاضة واستشهاد صدام حسين

أحيت طائفة الاقباط الأرثوذكسية في الاراضي المقدسة ذكرى الانتفاضة الشعبية الاولى، وذكرى استشهاد الرئيس العراقي صدام حسين، خلال قداس ديني اقيم في كنيسة القيامة بالقدس المحتلة، وذلك بحضور لفيف من الرهبان والراهبات وحشد من أبناء الطائفة.

وقال الياس غطاس خادم الكنائس المسيحية في فلسطين، الذي حضر القداس بان الارشمندريت عزاريا الاورشليمي الذي ترأس القداس قد القى عظة بهذه المناسبة أشاد فيها بمواقف الرئيس صدام حسين الذي اقام علاقات وثيقة مع طائفة الاقباط ورؤسائها وحرص دوما على هذه العلاقات.

واضاف يقول: ان الانتفاضة الفلسطينية الاولى ارسلت رسالة سلام الى العالم كي يعيش الشعب الفلسطيني بامن وسلام على أرض وطنه بعد تحقيق كافة حقوقه المشروعة.

ووجه غطاس التحية الى ارواح الشهداء، والى الاسرى في سجون الاحتلال، معربا عن أمله في ان يكون يوم الفرج قريب، مؤكدا على ان القضية الفلسطينية قضية عادلة ولا يمكن ان يعم السلام دون حل عادل وشامل لها.