بوتين: قرار انسحاب القوات الأمريكية من سورية غامض وغير واضح، لطالما ادعت انسحابها من دول كثيرة ومنها أفغانستان
أهم العناوين
جرينتش+2 03:40
جهود ملكية وامنية حثيثة تقود الى تسلم المتهم الفار عوني مطيع من السلطات التركية.. ولن يشمله العفو العام

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني