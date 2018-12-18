برلماني مصري يطالب الحكومة باستلام مكتبة الفنان الراحل حسن كامي

طالب رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب المصري أسامة هيكل، بتسليم مكتبة الفنان المصري الراحل “حسن كامي” للدولة.

ودعا هيكل ورثة كامي إلى التنازل عن مكتبة “المستشرق” للدولة “التزاما منهم بدورهم الوطني إزاء بلدهم”، بذريعة احتوائها على كتب تاريخية وثقافية قيمة.

وأضاف في اجتماع للجنة، أمس الإثنين، أن محتويات المكتبة من مخطوطات نادرة مكتوبة بخط اليد ينطبق عليها قانون المخطوطات، وهو ما يُلزم بتسليمها إلى الدولة مع تعويض الورثة.

وتضم مكتبة “المستشرق” المملوكة للفنان الراحل، الآلاف من الكتب والمخطوطات والرسومات النادرة والتراثية، والتي يبلغ عمر بعضها أكثر من قرن ونصف القرن، بحسب “العربي الجديد”.

وقال النائب تامر عبدالقادر عضو اللجنة،:”إن اللجنة ستتواصل مع ورثة الفنان الراحل، ووزارة الثقافة، لطلب تسليم الكتب والمخطوطات النادرة إلى مكتبة الأسكندرية”.

وتنص المادة الحادية عشرة من قانون حماية المخطوطات على جواز أن تستولي الهيئة العامة لدار الكتب على أي مخطوط تحقيقا لمصلحة قومية.

وتضم مكتبة “المستشرق” أكثر من 40 ألف عنوان، منها نسخة من بين ثلاث نسخ حول العالم لكتاب “وصف مصر القديم”، يعود تاريخها إلى عام 1812، ونسخة من مجموعة “بروس عن نهر النيل”، والمكونة من خمسة أجزاء، وكُتبت في القرن الثامن عشر الميلادي.

كذلك تضم المكتبة بعض الأطالس النادرة، ومقتنيات مكتبة “هاشيت” الفرنسية الشهيرة، والتي حُرقت ودُمرت في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وكتب أصلية باللغتين الفرنسية والإنجليزية عن المساجد الإسلامية، وملكات وملوك مصر، ومجلدات خطها مستشرقون قُدامى، ولوحات مرسومة لمشاهد تراثية.

وحسن كامي الذي رحل قبل أيام، هو ممثل ومطرب أوبرالي مصري ولد في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 1936، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة، ثم توجه لدراسة الغناء الأوبرالي بكونسيرفاتوار القاهرة، في أكاديمية الفنون المصرية، وأنهى دراساته العليا في إيطاليا.

وأدى كامي دور البطولة في أوبرات عالمية في كل من بولندا وفرنسا وأمريكا واليابان والدنمارك، وحصل على العديد من الجوائز الدولية وشهادات التقدير.