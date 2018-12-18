اكبر دول العالم فساداً.. سويسرا اولاً وامريكا ثانياً

كشف التقرير الأخير لمؤشر مدركات الفساد في العالم، امس الاثنين, أن أمريكا تحتل المرتبة الثانية في أكثر الدول فساداً في مؤشر المال السري وغير المشروع.

وذكر موقع ( اي دبليو دي) في تقريره إن “سويسرا وجزر كايمان احتلتا المركز الاول والثالث على التوالي في مؤشر السرية المالية واكبر المساهمين بالعالم في ذلك, فيما احتلت أمريكا المركز الثاني بينهما”.

واضاف أن ” السرية المالية تعد اهم الجهات التي تسهل الجريمة المالية، والتدفقات المالية غير المشروعة بما في ذلك غسل الأموال والفساد والتهرب الضريبي, والحكومات القضائية التي تفشل في احتوائها تحرم المواطنين في مكان آخر من حقوق الإنسان الخاصة بهم، وتؤدي إلى تفاقم عدم المساواة في العالم”.

وأوضح التقرير, أن “أمريكا تظل دولة قضائية سرية فيما يتعلق بالأموال حيث ترفض المشاركة في المبادرات الدولية لتبادل المعلومات الضريبية مع الدول الأخرى، وفشلت في إنهاء وجود الشركات المجهولة الهوية وتثق بقوة في تسويقها من قبل بعض الولايات الأمريكية، وهناك الآن قلق حقيقي بشأن الضرر الذي يحدثه هذا الترويج للتدفقات المالية غير المشروعة في الاقتصاد العالمي”.

ولفت, إلى أن “مؤشر المدركات المالية للفساد يفيد بأن إفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا تعتبر الأكثر فسادً ولكن التساؤل هو: إذا كان الفساد المحلي في تلك البلدان سيئاً في الواقع فمن الذي يسهل هذا الفساد ومن المستفيد؟ وأين يمكن إخفاء الجرائم والعائدات؟

يجيب مؤشر السرية المالية على هذا السؤال : أن البلدان في أوروبا وأمريكا الشمالية ، حيث يعتبر الفساد المحلي منخفضاً، هي بشكل موضوعي أسوأ المخالفين في التمكين للفساد العالمي والتدفقات المالية غير المشروعة”.