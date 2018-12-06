وزارة المياه تتعقب من يقوم بتصريف مياه الامطار عبر شبكات الصرف الصحي

قال وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود، ان كوادر المياه ستنفذ جولات تفتيشية على المناطق للكشف عن اي مخالفات حول قيام اشخاص بتصريف مياه الامطار عبر شبكات الصرف الصحي، ومحاسبة المخالفين وفق احكام القانون.

واكد الوزير، ان تلك الحالات تؤدي الى تلوث بيئي كبير يضر بالصحة العامة كون هذه الخطوط مصممة لاستيعاب المياه العادمة فقط واي كميات مياه اضافية تؤدي الى فيضان هذه المياه التي تصبح ملوثة في الشوارع او عودة هذه المياه للمنازل المنخفضة خاصة بعد اغلاق بعض المناهل والخطوط وعليه لابد من عدم ربط مزاريب الامطار على شبكة الصرف الصحي مذكرا بالحالات السابقة وحجم الضرر الكبير الذي اصاب المواطنين.

واشاد ابو السعود، بمستوى وعي وتعاون المواطنين وتقديرهم للواقع المائي وتحدياته والذي يمكن الوزارة من تنفيذ برامجها وخططها، كما ذكر بضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية عدادات المياه حال انخفاض درجات الحرارة حماية لها ولاستمرارية التزويد بالخدمة .

ودعا الوزير، المواطنين والمؤسسات والمزارعين والمدارس والجمعيات الى اتخاذ ما يلزم لتجميع مياه الأمطار المتوقع هطولها خلال المنخفض الجوي الحالي في الخزانات الارضية والابار المنزلية للاستفادة منها في الاستخدامات المختلفة، لافتا الى انه يمكن لاي منزل او عقار ان يحصد ما بين 50-100 متر مكعب من المياه خلال موسم الشتاء وينعكس ذلك على تخفيض فاتورة المياه للمواطن وتأمين كمية مياه احتياطية تستخدم لأغراض مختلفة.

كما دعا، الى اخذ الاحتياطات اللازمة والابتعاد عن المرافق المائية والسدود والاودية مع التوقعات بقدوم المنخفض الجوي الذي يتوقع ان يؤثر على المملكة ويصاحبه امطار جيدة بحسب التوقعات الجوية.

وبين، اهمية مشاركة المواطنين في عمليات الحصاد المائي وانعكاسها على الواقع المائي في المملكة، حيث تشير الدراسات انه يمكن من خلال المواطنين في المنازل والمؤسسات حصاد حوالي 45- 60 مليون متر مكعب من المياه ذات النوعيات الجيدة، ما سيسهم في مواجهة التحديات التي يعاني منها الاردن من نقص كميات المياه وتأثيرات التغيرات المناخية.