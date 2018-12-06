نتنياهو يخدع قابوس لان الاخير يحب الانخداع بالوعود الصهيونية

كشف مسؤول فلسطيني رفيع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعرب خلال زيارته الأخيرة لسلطنة عمان، عن استعداده للتنازل عن أراض للفلسطينيين لكن ليس عن السيطرة الأمنية.

وقال عزام الأحمد، القيادي في منظمة التحرير الفلسطينية، “أبلغنا وزير الخارجية العماني لدى زيارته الرئيس محمود عباس في رام الله، بأن نتنياهو قال لقابوس إنه مستعد للتخلي عن بعض الأراضي، ولكنه قال إنه لن يتخلى عن السيطرة الأمنية”.

وأضاف الأحمد “بالمقابل عباس أخبر يوسف بن علوي، أن نتنياهو ليس جديا بخصوص التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين… إن ما قاله نتنياهو للسلطان هو أقوال قديمة كثيرا ما يكررها .. ما قاله خدعة … نتنياهو ليس جديا بخصوص السلام”.

وقلل الأحمد، من أهمية زيارة نتنياهو إلى سلطنة عمان في شهر أكتوبر الماضي، قائلا: “نعلم أنه لم يتم أبدا قطع العلاقات بين إسرائيل وعمان .. لدى العمانيين طريقتهم بإدارة شؤونهم. إنهم يؤمنون بالحوار لحل أي مشكلة، وأحيانا يبالغون”.

وأكد المسؤول الفلسطيني أن إسرائيل لم تنجح حتى بتطبيع العلاقات بشكل تام مع مصر والأردن، التي لديها اتفاقيات سلام معها، “لم تنجح إسرائيل بتطبيع علاقاتها مع معظم الحكومات المصرية والأردنية .. لذا لا نعتقد أن التطبيع ممكن بدون تطبيق مبادرة السلام العربية .. نحن واثقون بأنه حتى الأنظمة العربية التي تريد تطبيع العلاقات، ستتردد ولن تتمكن من القيام بذلك في نهاية الأمر لأن شعوبها ترفض ذلك”.